Son dakika Galatasaray transfer haberleri: GS’nin Meksikalı gözdesi Chicharito çıktı

Galatasaray’da Diagne’nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni forvet arayışları da sürüyor. Yönetici Abdürrahim Albayrak katıldığı bir ödül töreninde Meksikalı bir futbolcu ile görüştüğünün sinyallerini vermişti. Bu ismin Meksikalı golcü Chicharito lakaplı Javier Hernandez olduğu belirtiliyor.

ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Bu transferin perde arkasını ise Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ortaya çıkardı. Dün Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun ödül törenine katılan Albayrak, “Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” dedi ve o ismin Meksikalı ünlü golcü Chicharito olduğu öğrenildi. Chicharito’nun menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Albayrak, 31 yaşındaki santrforun şartlarını öğrendi.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Teknik direktör Fatih Terim’in onay verdiği yıldız golcü için Sarı kırmızılılar, dün menajerleri ile İstanbul’da bir araya geldi. Devler Ligi’nde oynayacak olan ve bu nedenle takıma tecrübeli bir santrfor dahil etmek isteyen Aslanda, teknik direktör Fatih Terim’in, pres gücü yüksek ve son vuruşları iyi olan bir golcü istemesinin ardından Chicharito gündeme alındı.

3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Terim’in de onay verdiği Meksikalı futbolcu da Galatasaray’a gelmeye yeşil ışık yakınca görüşmeler hızlandı. İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın günlerdir bu transfer adına yoğun çaba harcadığı ortaya çıktı. Chicharito’nun da, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a transferine onay vermesi üzerine dün menajerleri İstanbul’a geldi. Sarı kırmızılılar, Chicharito’ya yıllık 3 milyon euro garanti ücret teklif etti. G.Saray, Meksikalı golcü için şartları zorlarken, Chicharito ikna edilirse, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu kulübü West Ham ile masaya oturulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE

Dursun Özbek, Ocak 2018’de Mustafa Cengiz’e karşı seçimi kazansaydı Chicharito Galatasaray’a gelecekti. Bir buçuk sene sonra tekrar sarı-kırmızılı kulübün gündemine giren Meksikalı yıldız, geride kalan sezonda West Ham’da 25 Premier Lig maçına çıktı ve 7 gol-3 asistlik bir performans sergiledi. İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan Chicharito’yu Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hücum oyuncusu olarak görüyor.

JAVIER HERNANDEZ (CHICHARITO) KİMDİR?

Javier Hernandez Balcazar veya takma adıyla Chicharito 1 Haziran 1988 Meksika Guadalajara doğumlu. 1.75 boyunda olan Javier Hernandez aynı zamanda Meksika Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

2006-2010 yılları arasında Guadalajara forması giyen 31 yaşındaki futbolcu 64 maçta 26 gol kaydetti. 2010 yılında 7.5 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olan Meksikalı golcü 5 sezon boyunca Kırmızı-Şeytanların formasını giydi.

Manu formasıyla 102 maçta 37 gol atan küçük bezelye lakaplı futbolcu daha sonra 1 sezon kiralık olarak Real Madrid’e transfer oldu. La Liga’da 33 maça çıkan yıldız futbolcu 9 gol atma başarısı gösterdi.

Chicharito’nun bir sonraki durağı ise Alman ekibi Bayer Leverkusen oldu. Manchester United 2015 yılında golcü ismi 12 milyon Euro karşığılında Leverkusen’e verdi. Bundesliga’da iki harika sezon geçiren ve 30’un üstünde gol atan Chicharito 17 milyon Euro karşılığında bu kez West Ham United’a transfer oldu.

1 sezon daha sözleşmesi bulunan Chicharito geçen sezon 25 Premier Lig maçında 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Bugüne kadar 80 kez Meksika Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu 29 gol atmayı başardı.