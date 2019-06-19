Son dakika Galatasaray transfer haberleri: GS, yerli forvet için Mevlüt Erdinç’i düşünüyor

Geçen sezon ‘güçlü kulübe' sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda yerli oyuncu rotasyonuna çok önem veriliyor ve transfer politikasının ilkelerinden biri de, kaliteli yerli futbolcu… Bu anlamda forvete de alternatif yerli bir oyuncu isteyen teknik direktör Fatih Terim, 2008 yılından beri gözdesi olan Mevlüt Erdinç'e yeşil ışık yaktı. Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve toplam 14 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcunun Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

750 BİN EURO’LUK BÜTÇE AYRILACAK

Galatasaraylı idareciler, teknik direktör Fatih Terim'in kendisini takımda görmek istediğini Mevlüt'e iletirken, golcü oyuncuya “Başakşehir'den bonservisini al, takımda yerin hazır” denildi. Galatasaraylı yetkililer bu transfer için 750 bin avroluk bir bütçe ayırabileceklerini ifade ederken, yöneticilerden Abdürrahim Albayrak da, bonservisi Everton'da olan Henry Onyekuru ve Arsenal ile sözleşmesi biten Danny Welbeck için sahaya indi. İdare menajer Şükrü Hanedar ile birlikte Ada'ya giden Albayrak transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak. (Türkiye Gazetesi)