Pep Guardiola’nın uğurlu hırkası rekor fiyata satıldı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, geride kalan sezon boyunca kapşonlu gri hırkasını üzerinden hiç çıkarmadı.

Guardiola, sezonu 3 kupayla noktalamalarının ardından, uğurlu olduğunu düşündüğü hırkayı, bir yardım kuruluşu için satışa çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan James Hodge adlı Manchester City taraftarı, hırkayı 6 bin sterline satın aldı.

Satıştan gelen para, ihtiyacı olanlara yemek dağıtan bir yardım kuruluşuna aktarıldı. Guardiola, meşhur kapşonlu hırkasının satılmasından dolayı mutluydu. Manchester City, Premier Lig, Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası’nı aynı sezonda kazanan ilk takım unvanını almıştı.

City buna karşın, Şampiyonlar Ligi’ne üst üste 2. kez çeyrek finalde veda etmekten kurtulamamıştı.