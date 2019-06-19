Neymar bombası! Başkan konuştu Barcelona atağa geçti! İnanılmaz teklif

Barcelona’dan 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı 2017 yılında Paris Saint Germain’e transfer olan Neymar’ın, Fransa macerası bitmek üzere… Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin Neymar’ı hedef alan “Neymar’a zorla imza attırmadık. Buraya gelirken projeyi biliyordu. Eğer kafalarımız uyuşmuyorsa oturur konuşuruz. Artık takımda yıldız kaprisi yapan isimler görmek istemiyorum” şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü. Barcelona ve Real Madrid’in transfer listesinde olduğu belirtilen Neymar için Barcelona, inanılmaz bir teklifin hazırlıklarına başladı.

Nasser Al-Khelaifi’nin France Football’a yaptığı şok açıklamanın ardından İspanyol basını, Barcelona’nın Naymar’ı yeniden takıma kazandırmak için harekete geçtiği öğrenildi. 222 milyon Euro’ya takımdan ayrılan Neymar için kesenin ağzını açan Barcelona, para ve üç yıldızın bonservisini içeren inanılmaz bir teklifle Paris Saint Germain’in kapısını çalacağı yazıldı. Barcelona’nın, Neymar için 100 milyon Euro para ve yanında Samuel Umtiti, Ousmane Dembele ve Ivan Rakitic’i önereceği iddia edildi.

Real Madrid transferde rekor kırdı! 9 günde 3 yıldız... Dokuz günde 3 önemli futbolcu alan ve şimdiye kadar transfere 303 milyon avro harcayan Real Madrid, transfere en çok para harcayan kulüp rekorunu kırdı. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Beklediğimiz bir sezon geçirmedik ve buna tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz sözünü transferlerle gerçekleştirdi İlgili Haberi Oku

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin Neymar’ın tavırlarından dolayı rahatsız olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı yıldızı satmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Barcelona’nın iddia edildiği gibi bir teklif yapması durumunda Neymar’ı yeniden takıma kazandırabileceği söyleniyor.

Sakatlığı nedeniyle Kupa Amerika’da Brezilya forması giyemeyen Neymar, Paris Saint Germain forması ile iki yılda çıktığı 58 maçta 51 gole imza attı.