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Necip Çarıkçı’dan flaş açıklama! ‘Umut Meraş, Beşiktaş’a gidiyor’
Transfer Haberleri

Necip Çarıkçı’dan flaş açıklama! ‘Umut Meraş, Beşiktaş’a gidiyor’

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

19 Haziran 2019 08:36

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bursaspor forması giyen ve transferin gözdesi haline gelen Umut Meraş konusunda flaş bir açıklama geldi. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş’ın Beşiktaş’a transfer olduğunu söyledi.

Radyospor’a konuşan Necip Çarıkçı, “Beşiktaş’a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş’a gidiyor. Ben başarılı olacağından eminim. Bizde çok başarılı oldu. Geçen yaz Bursaspor’a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip; ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak” ifadelerini kullandı.

Necip Çarıkçı, Umut Meraş’ın geçen sezon Galatasaray’a transferinin söz konusu olduğunu da belirterek, ”Fatih Hocamız ile konuşmuştuk. Kendisi de Umut için olumlu düşünüyordu. Ama sonradan Bursaspor devreye girdi. Transferi oraya oldu” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 08:36 | 19 Haziran 2019
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