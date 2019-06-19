Milan yeni teknik direktörünü açıkladı!

Serie A takımlarından Milan, yeni hocasını belirledi. Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, göreve son olarak Sampdoria'yı çalıştıran Marco Giampaolo'yu getirdi.

Milan ile 3 yıllık anlaşma sağlayan 52 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 15 galibiyet ve 8 beraberlik sonucu 53 puan toplamış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı.

Antrenörlük kariyerine 2000 yılında Pescara’da yardımcı antrenör olarak başlayan Giampaolo, 2007’de teknik direktör lisansı aldı.

İtalya’da Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia ve Empoli’yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, son olarak Sampdoria’yı çalıştırıyordu.

Milan’da geçtiğimiz günlere kulüp efsanesi Paolo Maldini de sportif direktör olarak göreve getirilmişti.

Son dakika! Milan`da Paolo Maldini sportif direktör oldu İtalya Seria A ekiplerinden Milan efsane ismi Paolo Maldini`yi sportif direktör pozisyonuna getirdiğini duyurdu. İlgili Haberi Oku