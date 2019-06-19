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Milan, Ozan Kabak için serbest kalma bedelini ödüyor!
Transfer Haberleri

Milan, Ozan Kabak için serbest kalma bedelini ödüyor!

AC Milan'ın milli yıldız Ozan Kabak için serbest kalma bedeli olan 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve İtalya'da Milli stoperin temsilcileriyle görülme yapıp kısa süre içerisinde cevap istedikleri iddia edildi.

19 Haziran 2019 07:20

AC Milan’ın yeni sportif direktörü Paolo Maldini ve yardımcılarından Frederic Massara’nın ‘Casa Milan’da, Ozan Kabak’ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İtalya basınında yer alan haberde; 15 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Milan’ın, Ozan Kabak’ın menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtildi. Maldini’nin Ozan Kabak’ın menajerinden kısa süre içerisinde bir cevap istediği bilgisi de verildi.

2000 doğumlu Ozan Kabak için gözlemci raporlarının olumlu olduğu ve Maldini’nin de beğendiği vurgulandı.

Galatasaray altyapından yetişen ve Ocak ayında 11 milyon euro bonservis karşılığında Stuttgart’a transfer olmuş ancak takımının 2. Bundesliga’ya düşmesine mani olamamıştı.

Ozan Kabak, bu sezon Süper Lig’de 13, Bundesliga’da ise 15 maça çıkarken 3 resmi golünü de Stuttgart formasıyla attı.

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Son güncelleme 08:48 | 19 Haziran 2019
AC Milan italya ozan kabak transfer
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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