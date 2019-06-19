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MAÇ SONUCU | İngiltere 1-2 Fransa | U21 Avrupa Futbol Şampiyonası
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MAÇ SONUCU | İngiltere 1-2 Fransa | U21 Avrupa Futbol Şampiyonası

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu karşılaşmasında Fransa, İngiltere'yi son anlarda bulduğu iki golle 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

SKOR DIŞ HABER 19 Haziran 2019 00:50

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu mücadelesinde Fransa ve İngiltere karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 54. dakikasında, James Maddison asistinde Phillip Foden topu ağlara gönderdi ve İngiltere’yi 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Maçın son anlarında Fransa’nın baskısı sonuç verdi ve 89. dakikada Jonathan Ikone attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Uzatma anlarında da topun kontrolünü elinde tutan Fransa, 90+5’te kullanılan köşe vuruşu sonrasında Aaron Wan-Bissaka’nın golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla gruptaki ilk maçını kazanan Fransa, Hırvatistan’ı 4-1 mağlup eden Romanya’nın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Son güncelleme 00:52 | 19 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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