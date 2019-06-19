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Kyle Walker imzayı attı
İngiltere Premier Lig

Kyle Walker imzayı attı

Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini yeniledi.

19 Haziran 2019 16:40

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, İngiliz futbolcu Kyle Walker’ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin, kontratını 2 yıl daha uzatarak kendisini 2024 yazına kadar Manchester City’ye bağlı tutacak sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Walker, rakip fileleri iki kez havalandırdı.

İngiltere Milli Takımı’nda da forma giyen Walker, 2017’de katıldığı Manchester City’de 2 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Son güncelleme 16:40 | 19 Haziran 2019
Kyle Walker Manchester City
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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