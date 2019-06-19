NBA final serisinde son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors’ı 4-2 ile geçerek tarihi bir zafer kazanan Toronto Raptors’da Kawhi Leonard seferberliği… Sergilediği performans ile Toronto Raptors’ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan ve NBA finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Kawhi Leonard’ın takımda kalması için Toronto Kütüphanesi de devreye girdi.

Toronto Kütüphanesi, Kawhi Leonard’a ‘Reddedemeyeceği bir teklif!’ sloganı ile yapılan paylaşımda, yıldız basketbolcunun takımda kalması halinde kütüphanedeki tüm materyalleri ücretsiz kullanma izni verileceği belirtildi. Kütüphane ayrıca Kawhi Leonard için ücretsiz kullanım kartı basıldığını ve takımda kalması halinde kartın yıldız isme gönderileceği vurgusu yapıldı.

İşte Toronto Kütüphanesi tarafından yapılan paylaşım:

Hey Kawhi, we’ve got an offer you can’t refuse. Stay in Toronto and access @torontolibrary‘s books, music, movies and more for free. To sweeten the deal we created this personalized library card just for you. #HeStay #WeTheNorth @Raptors pic.twitter.com/kfquySPu9w — Toronto Public Library (@torontolibrary) June 18, 2019

İKİNCİ KEZ MVP SEÇİLMİŞTİ Toronto Raptors’ın All-Star forveti Kawhi Leonard, 28,5 sayı, 9,8 ribaunt, 4,2 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı 2019 NBA finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İlk şampiyonluğunu yaşadığı 2014’te San Antonio Spurs formasıyla ödülü alan 27 yaşındaki basketbolcu, Kerim Abdülcabbar (Milwaukee Bucks / Los Angeles Lakers) ve LeBron James’ten (Miami Heat / Cleveland Cavaliers) sonra farklı takımlarda finaller MVP’si seçilen üçüncü oyuncu oldu.

Play-off’ları 732 sayıyla bitiren Leonard, 1992 sezonunda 759 sayı atan Michael Jordan ve 2018’de 748 sayı kaydeden LeBron James’in ardından play-off tarihinin üçüncü en skorer performansına imza attı.

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