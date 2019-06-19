James Rodriguez’in yeni takımı belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Napoli’nin, Real Madrid’de forma giyen James Rodriguez ile anlaştığı iddia edildi. Sky Sport Italy kanalının duyurduğu transfere göre James Rodriguez, Napoli’ye kiralık gidecek.

Real Madrid’in 1014 yılında 75 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı için kiralık gönderdiği James Rodriguez, gelecek sezon İtalya Serie A’da boy gösterecek. Güçlü bir kadro ile lige girmek isteyen Napoli, James Rodriguez’i satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.

Son iki yılını Bayern Münih’te kiralık olarak oynayarak geçiren James Rodriguez’in menajeri Jorge Mendes, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun Napoli’ye transferinden son detayları tamamlamak içiç Madrid’e gittiği öğrenildi.

Napoli’nin, bir kaç gün içinde James Rodriguez’in transferini duyurması bekleniyor.

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James Rodriguez, şu anda Milli Takımı Kolombiya ile birlikte Kupa Amerka’da başarılı olmak için ter döküyor.

Real Madrid’deki beş yıllık kariyerinde James Rodriguez, İspanyol devinin formasıyla 111 maça çıkmış ve 36 gol atarken 40 da asist yapmıştı. Son iki yılını Bayern Münih’te kiralık olarak geçiren James Rodriguez, Alman ekibinde 67 maçta 15 gol atıp, 20 de asist yaptı.