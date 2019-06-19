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İtalya Serie A

James Rodriguez’in yeni takımı belli oldu

Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'in, Napoli ile anlaştığı öğrenildi. Real Madrid'in, James Rodriguez'in Napoli'ye kiralık gidişine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 19 Haziran 2019 00:10

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Napoli’nin, Real Madrid’de forma giyen James Rodriguez ile anlaştığı iddia edildi. Sky Sport Italy kanalının duyurduğu transfere göre James Rodriguez, Napoli’ye kiralık gidecek.

Real Madrid’in 1014 yılında 75 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı için kiralık gönderdiği James Rodriguez, gelecek sezon İtalya Serie A’da boy gösterecek. Güçlü bir kadro ile lige girmek isteyen Napoli, James Rodriguez’i satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.

Son iki yılını Bayern Münih’te kiralık olarak oynayarak geçiren James Rodriguez’in menajeri Jorge Mendes, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun Napoli’ye transferinden son detayları tamamlamak içiç Madrid’e gittiği öğrenildi.

Napoli’nin, bir kaç gün içinde James Rodriguez’in transferini duyurması bekleniyor.

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James Rodriguez, şu anda Milli Takımı Kolombiya ile birlikte Kupa Amerka’da başarılı olmak için ter döküyor.

Real Madrid’deki beş yıllık kariyerinde James Rodriguez, İspanyol devinin formasıyla 111 maça çıkmış ve 36 gol atarken 40 da asist yapmıştı. Son iki yılını Bayern Münih’te kiralık olarak geçiren James Rodriguez, Alman ekibinde 67 maçta 15 gol atıp, 20 de asist yaptı.

Son güncelleme 00:13 | 19 Haziran 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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