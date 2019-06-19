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İtalya: 3 – Türkiye: 2 | 2019 FIVB Uluslar Ligi
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İtalya: 3 – Türkiye: 2 | 2019 FIVB Uluslar Ligi

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 5. haftanın 2. gün mücadelesinde Türkiye, İtalya’ya 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar yarın beşinci haftanın üçüncü maçında Brezilya ile saat 19:00’da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonunda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Çin'deki finallerde mücadele etmeyi garantiledi

19 Haziran 2019 21:56

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi’nde 5. haftanın ikinci maçında İtalya’ya 3-2 yenildi.

Finallerde mücadele etmeyi garantileyen Türkiye, ilk maçta da Belçika’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Ligin 5. ve son haftası yarın oynanacak Belçika-İtalya ve Türkiye-Brezilya karşılaşmalarıyla sona erecek.

STATÜ

Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Çin’in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Mario Sanchez Bernaola (İspanya), Vlastimil Kovar ( Çekya)

İtalya: Danesi, Sorokaite, Fatime Sylla, Chirichella, Malinov, Bosetti Lucia (De Gennaro, Bosetti Caterina, Fahr Sarah, Orro, Pietrini)

Türkiye: Yasemin Güveli, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Aylin Sarıoğlu, Aslı Kalaç, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Cansu Özbay, Meryem Boz)

Setler: 25-19, 17-25, 23-25, 25-15, 16-14

Süre: 128 dakika (25, 25, 34, 26, 18)

Son güncelleme 21:56 | 19 Haziran 2019
2019 FIVB Uluslar Ligi italya türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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