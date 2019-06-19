‘İbra edildim deme 80 milyonu öde’

SÖZCÜ yazarı Dr. Nedim Türkmen, TFF'ye dair bilinen ama üzerine gidilmeyen konulara değinmeye devam ediyor. TFF'nin beİN Sports'la yaptığı hatalı anlaşmanın faturasını unutturmak isteyenlere seslenen Türkmen, Fatih Terim'in tazminatı gibi uğratılan bir başka dev zararın daha karşılanması çağrısında bulunuyor. İşte unutturulmaya çalışılan detaylar…

REKABET KURULU ONAYLADI

Biraz geçmişe gidelim ve olayları hatırlayalım. beİN Sports, TFF ile yapılan anlaşma gereği, yeni ihale açılmaksızın yayın haklarını iki yıl uzatma hakkını birkaç sene önce kullandı. Ancak revize edilen sözleşmede tarihi bir hata yapıldı. B ve C Grubu yayın hakları yeni anlaşmaya koyulmadı. B ve C Grubu yayınları, TFF 1. Lig ve maç özetleriyle ilgili. Sonunda rekabet kurulu da bu yeni sözleşmeyi onayladı.

HAKEM KARARIYLA 3-0!

TFF, sözleşmeye koymayı unuttuğu bu küçük (!) detay sonrası beİN Sports'tan 1. Lig ve özetleriyle ilgili yayın parasını istiyor. Yayımcı kuruluş da sözleşmede yer almadığı için 80 milyon doları ödemiyor. Uyuşmazlık halinde başvurulan tahkim şartı devreye giriyor ve olay hakeme gidiyor. beİN Sports ve TFF birer hakem seçiyor, bir de tarafsız hakem geliyor. Sonuç: 3-0 beİN Sports lehine çıkıyor. TFF'nin hakemi bile ‘beİN Sports haklı' diyor.

MAHKEMEDEN DE DÖNMEZ

Konu istinaf mahkemesinde. Oradan da dönme şansı yok. Sözleşmede hüküm olmadığı için TFF 80 milyon dolar zarar ediyor ve kulüplere öz kaynaklarından bu parayı ödüyor. Denetleme kurulu, mali ve hukuki işlerden sorumlu başkan vekilleri ve birçok avukatın çalıştığı bir yerde bu hata olamaz!

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Bununla ilgili sorumlular kimse bu zararın tanzim edilmesi lazım. TFF, tüm bu olanlara rağmen ibra ediliyor. Ancak ibranın kaldırılmasıyla ilgili dava açılırsa, gerekli cezalar alınabilir. Kimse, 80 milyon dolarlık hükmü sözleşmeye koymayı unuttuk' diyerek işin içinden çıkamaz.

TFF ve Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş `döviz` açıklaması! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi.Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, toplantıya katılmadı. Görüşmenin ardından konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, ``Dövizdeki yükselişler, sponsorluk gelirlerinin TL olması ve oyuncu sözleşmelerinin dövizle olması zorlaştırıyor işimizi. Elimizden geleni yapacağız. Şu an bir çalışma olmadı`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku