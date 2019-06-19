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Galatasaray Chicharito transferi için görüşmelere başladı
Transfer Haberleri

Galatasaray Chicharito transferi için görüşmelere başladı

Gelecek sezon kadroya mutlaka bir hücumcu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray Meksikalı golcü Chicharito'yu transfer gündemine aldı.

19 Haziran 2019 14:10

Mbaye Diagne’yi yüksek bir bonservis bedeliyle satarak bütçesinde yer açmak isteyen sarı – kırmızılılar gündemine Meksikalı golcü Chicharito’yu aldı. Son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham forması giyen Meksikalı golcü için temaslar sıklaştı.

BeinSports’un haberine göre; Galatasaray başkan vekili Abdürrahim Albayrak’ın bizzat sürdürdüğü görüşmelerde yıldız oyuncu için anlaşma zemininin arandığı öğrenildi.

Chicharito lakabıyla anılan Javier Hernández Balcázar’ın kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen gibi takımlar bulunuyor. Meksikalı golcü geçen sezon West Ham formasıyla 28 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, yaz kampında takımın iskeletinin tamamlanmasını hedefliyor. Bir yandan Diagne’nin satışı için pazarlık yapılırken, diğer yandan da yeni takviyeler için görüşmeler sürdürülüyor.

Son güncelleme 14:10 | 19 Haziran 2019
Chicharito galatasaray transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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