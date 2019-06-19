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‘Futbol oynayamayacağımı söylediler ama şimdi…’
İspanya La Liga

‘Futbol oynayamayacağımı söylediler ama şimdi…’

Fransa'nın Olympique Lyon kulübünden Real Madrid'e transfer olan Ferland Mendy basına tanıtıldı. Ferland Mendy, törende yaptığı konuşmada "Futbol oynayamayacağımı söylediler ama şimdi Real Madrid'deyim" dedi.

19 Haziran 2019 16:53

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, Fransa’nın Olympique Lyon Kulübü’nden 48 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 24 yaşındaki defans oyuncusu Ferland Mendy’yi basına ve taraftarlara tanıttı.

Santiago Bernabeu Stadı’nda yapılan tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mendy, “15 yaşında kalça ameliyatı oldum, bir dönem tekerlekli sandalye kullandım ve futbol oynayamayacağımı söylediler ama şimdi Real Madrid’deyim” dedi. “Dünyanın en büyük kulübünde oynayacağımdan dolayı çok memnunum” diyen Mendy, “Bu takımda olmak mükemmel bir duygu. Umarım her şey yolunda gider. Buraya kadar gelmek benim için bir düştü ve gerçekleşti” şeklinde konuştu.

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Real Madrid ile birçok kupa kazanmak istediğini vurgulayan Mendy, aynı mevkide oynadığı Marcelo ile yapacağı forma mücadelesiyle ilgili sorulara “İlk 11’e girebilir miyim yoksa yedek mi olacağım buna teknik direktör karar verecek. Ben en iyisini vermeye çalışacağım” cevabını verdi.

Olympique Lyon Kulübü’nden 48 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e gelen Mendy, İspanyol kulübünün şimdiye kadar transfer ettiği en pahalı sol kanat defans oyuncusu oldu.

Real Madrid ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan Mendy, tanıtım dolayısıyla yeni formasıyla Santiago Bernabeu Stadı’na sahaya çıkarak, tribünleri dolduran taraftarları selamladı.

Son güncelleme 17:14 | 19 Haziran 2019
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