Fenerbahçe Efes maçı saat kaçta hangi kanalda? Final serisinde nefesler tutuldu…

Bu sezon hem ligde hem de Euroleague’de sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe Efes rekabeti final play off maçları ile devam ediyor. 4 galibiyet alan tarafın 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacağı serinin 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda? FENERBAHÇE EFES NE ZAMAN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, 19 Haziran Çarşamba Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Trt Spor yayınıyla ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE EFES SERİNİN İLK 5 MAÇI

Anadolu Efes 56 – 73 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes 101 – 93 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 57 – 74 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko 82 – 73 Anadolu Efes

Anadolu Efes 86 – 76 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes, 14. şampiyonluğun peşinde

Anadolu Efes, Süper Lig’de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 sezonlarını şampiyon tamamladı. Anadolu Efes, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında da üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, yarın sahaya 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve 14. kez mutlu sona ulaşmak için çıkacak.

Fenerbahçe’nin serisi sona erebilir

Anadolu Efes’in yarınki maçı kazanması durumunda Fenerbahçe’nin Basketbol Süper Ligi’ndeki 3 sezonluk şampiyonluk serisi sona erecek. Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic’in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon tamamladı. Anadolu Efes, yarınki maçı kazanması halinde Fenerbahçe’nin 3 sezonluk şampiyonluk serisini de bitirecek.