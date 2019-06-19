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Fenerbahçe Beko’da Nikola Kalinic ‘dalya’ dedi!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko’da Nikola Kalinic ‘dalya’ dedi!

Fenerbahçe Beko’nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı mücadelesinde oynadıkları Anadolu Efes karşılaşmasıyla sarı-lacivertli forma ile ligdeki 100. maçına çıkmış oldu.

19 Haziran 2019 22:17

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncus Nikola Kalinic, ligde dalya dedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırladığı müsabakada Kalinic, sarı-lacivertli forma ile 100. lig maçına çıktı.

2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Sırp basketbolcu, takımıyla 2016-2017 sezonunda Euroleague Şampiyonluğu da yaşamıştı. Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 11.29 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağladı.

Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup ettikleri mücadelede 19 dakika parkede kalarak, 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı. 19 Haziran 2019 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy Fenerbahçe Beko`yu yalnız bırakmadı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:17 | 19 Haziran 2019
Fenerbahçe Beko Nikola Kalinic
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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