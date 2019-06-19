Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat kaçta hangi kanalda? Dev final maçı ne zaman?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin altıncı maçı Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak. Son karşılaşmada sahada galibiyetle ayrılan Anadolu Efes kazanarak durumu 3-2’e getirdi ve 6. maç öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE EFES NE ZAMAN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, 19 Haziran Çarşamba Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Mücadele Trt Spor yayınıyla ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE EFES SERİNİN İLK 5 MAÇI

Anadolu Efes 56 – 73 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes 101 – 93 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 57 – 74 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko 82 – 73 Anadolu Efes

Anadolu Efes 86 – 76 Fenerbahçe Beko