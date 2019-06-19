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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam şampiyon belli olacak. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes son kez karşılaşacak. Son karşılaşmada Anadolu Efes durumu 3-2'ye getirerek avantajlı bir konum elde etmişti. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması hakkında merak edilen ayrıntılar...

19 Haziran 2019 17:55

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes bu akşam karşı karşıya gelecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisinin son maçında şampiyon belli olacak. Play off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 86-76 mağlup ederek seride 3-2 öne geçmişti. 6.maç bu akşam oynanacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE EFES NE ZAMAN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, 19 Haziran Çarşamba Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Trt Spor yayınıyla ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE EFES SERİNİN İLK 5 MAÇI

Anadolu Efes 56 – 73 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes 101 – 93 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 57 – 74 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko 82 – 73 Anadolu Efes

Anadolu Efes 86 – 76 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaşmıştı.

4 GALİBİYETİ ALAN ŞAMPİYON OLACAK

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak. İlk maç Fenerbahçe Beko'nun 73-56 galibiyetiyle sonuçlanırken ikinci maçta istenilen sonucu alamayan Fenerbahçe Beko normal maç süresini 86-86 berabere tamamladığı maçtan 101-93 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti.

Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti.

İki takım arasında lig play-off’larında oynanan 49 karşılaşmanın 26’sını Anadolu Efes, 23’ünü ise Fenerbahçe kazandı.

Son güncelleme 17:55 | 19 Haziran 2019
anadolu efes Fenerbahçe Beko Play-Off Final
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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