MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi 6. Maç

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi heyecanı devam etti. 7 maçlık serinin 6. maçında 3-2 önde olan Anadolu Efes, deplasmanda galip gelerek şampiyonluğa ulaşmak istiyordu ancak ev sahibi Fenerbahçe Beko izin vermedi. Seyircisinin de desteğiyle parkeden 85-69 galip ayrılan Fenerbahçe Beko durumu 3-3’e getirdi.

Seri 21 Haziran’da Sinan Erdem’de oynanacak son maça taşındı. Fenerbahçe Beko’da son çeyrekte adeta alev alan Guduric, 21 sayı ve 6 ribaundla yıldızlaştı. Maçın en skorer ismi olan Guduric’in ardından Melli 14 sayıyla öne çıktı. Anadolu Efes’te ise Shane Larkin 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Micic ve Simon ise 12’şer sayıyla oynadı. Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden 33’te 8’le oynadı.

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes

00.56: Fenerbahçe Beko 83-67 Anadolu Efes / Guduric (21), Melli (14) – Larkin (16), Simon (12), Micic (12)

01.50: Fenerbahçe Beko 77-67 Anadolu Efes / Guduric (21), Melli (13) – Larkin (16), Simon (12), Micic (12)

03.50: Fenerbahçe Beko 69-58 Anadolu Efes / Guduric (18), Kalinic (10) – Simon (12), Larkin (12)

05.16: Fenerbahçe Beko 66-52 Anadolu Efes / Guduric (18), Kalinic (10) – Dunston (11), Simon (10) / Son çeyrekte Guduric adeta alev aldı! İlk üç çeyrekte sadece 7 sayı kaydeden son periyotta ise 11 sayı bulan Guduric, yıldızlaşıyor!

06.02: Fenerbahçe Beko 61-52 Anadolu Efes / Guduric (13), Kalinic (10) – Dunston (11), Simon (10) / Efes, son çeyrekte henüz sayı bulamadı. Fenerbahçe 8-0’ı buldu.

07.23: Fenerbahçe Beko 59-52 Anadolu Efes / Guduric (13), Kalinic (10) – Dunston (11), Simon (10)

10.00: Son çeyrek başladı.

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 53-52 Anadolu Efes / Kalinic (10), Dixon (9) – Dunston (11), Simon (10)

01.26: Fenerbahçe Beko 53-52 Anadolu Efes / Kalinic (10), Dixon (9) – Dunston (11), Simon (10) / Simon’un üst üste iki üçlüğü ile fark yeniden kapandı. Obradovic mola alıyor.

03.15: Fenerbahçe Beko 51-46 Anadolu Efes / Kalinic (10), Dixon (9) – Dunston (11), Buğrahan (9) / Fenerbahçe karşılıklı sayılarla geçilen bölümün ardından bu anlarda farkı açıyor.

04.40: Fenerbahçe Beko 48-46 Anadolu Efes / Kalinic (10), Dixon (9) – Dunston (11), Buğrahan (9)

06.49: Fenerbahçe Beko 42-42 Anadolu Efes / Kalinic (10), Dixon (9) – Dunston (9), Buğrahan (9)

10.00: İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 38-36 Anadolu Efes / Kalinic (8), Sloukas (8) – Buğrahan (9), Dunston (7), Micic (7)

00.21: Fenerbahçe Beko 36-36 Anadolu Efes / Kalinic (8), Dixon (7) – Buğrahan (9), Dunston (7), Micic (7)

02.04: Fenerbahçe Beko 34-31 Anadolu Efes / Ahmet (6), Kalinic (6), Sloukas (6) – Buğrahan (9), Dunston (7)

03.39: Fenerbahçe Beko 31-29 Anadolu Efes / Ahmet (6), Kalinic (6), Sloukas (6) – Buğrahan (9), Dunston (7)

05.32: Fenerbahçe Beko 28-26 Anadolu Efes / Ahmet (6), Kalinic (6) – Dunston (6), Buğrahan (6)

08.04: Fenerbahçe Beko 22-22 Anadolu Efes / Kalinic (6) – Buğrahan (6) / Efes, Buğrahan’ın üst üste iki üçlüğüyle farkı kapattı, skoru eşitledi.

10.00: İkinci çeyrek başladı!

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 17-14 Anadolu Efes / Kalinic (6) – Simon (4)

00.54: Fenerbahçe Beko 17-11 Anadolu Efes / Kalinic (6) – Simon (4)

02.28: Fenerbahçe Beko 15-11 Anadolu Efes / Kalinic (6) – Simon (4)

04.44: Fenerbahçe Beko 11-7 Anadolu Efes / Kalinic (6) – Dunston (3)

06.05: Fenerbahçe Beko 9-4 Anadolu Efes

10.00: Hava atışıyla dev maçta ilk çeyrek başladı! İlk hücum Anadolu Efes’in.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES

SALON: Ülker Sports Arena

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor / Tivibu Spor2

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 10, Sloukas 11, Melli 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler, Datome, Guduric 21

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

ANADOLU EFES: Dunston 11, Simon 12, Moerman 7, Micic 12, Larkin 16, Buğrahan Tuncer 9, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

FİNAL SERİSİNDE İLK 5 MAÇ

Anadolu Efes 56 – 73 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes 101 – 93 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 57 – 74 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko 82 – 73 Anadolu Efes

Anadolu Efes 86 – 76 Fenerbahçe Beko

SON DAKİKA Fenerbahçe ve Semih Özsoy`a ceza Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko`ya seyirci olayları nedeniyle ceza verdi Kurul, sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Semih Özsoy`a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira, Anadolu Efes`e ise 15 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı. İlgili Haberi Oku