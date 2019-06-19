Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy Fenerbahçe Beko’yu yalnız bırakmadı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes’le oynadıkları final serisinin altıncı maçında da takımını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi locasından takip ederek, takımını destekledi.

Dün yaptığı açıklamanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da bu müsabakayı locadan takip etti.

SON DAKİKA Fenerbahçe ve Semih Özsoy`a ceza Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko`ya seyirci olayları nedeniyle ceza verdi Kurul, sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Semih Özsoy`a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira, Anadolu Efes`e ise 15 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı. İlgili Haberi Oku