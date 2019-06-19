Ergin Ataman: ‘Gerçekleri tarih yazar! Biz şampiyon olacağız’

Fenerbahçe Beko´nun kendi sahasında Anadolu Efes´i 85-69 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Ergin Ataman, hücumda iyi oynayamadıklarını aktarırken, “Özellikle dış adamlarımızdan inanılmaz kötü bir performans elde ettik. İki skorerimiz Micic ve Larkin´in 1/7 atması bizi çok zorladı. İlk yarıda Buğrahan çok iyi bir katkı verdi ve oyuna döndük. İkinci yarıda savunmada katkı aldık. Ribaundda sıkıntı yaşadık. Fenerbahçe´nin 37 ribaunduna karşı, biz sadece 26 ribaund aldık. Sonuç olarak Fenerbahçe kazandı, Fenerbahçe´yi tebrik ediyorum” dedi.

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Bugün şampiyon olamadıkları için üzgün olmadığını kaydeden Ataman, “Evet bu akşam şampiyon olamadık. Ama hiç de üzgün değilim. 22 yıllık basketbol kariyerimde, Türkiye´de 20´ye yakın, Avrupa´da 4 final oynadım. Avrupa´da 3´ünü kazandım, birini kaybettim. Bütün şampiyonluk maçlarında, ailem, çocuklarım hep salondaydı. Çoğunda kazandık, birlikte kutladık. Ama hep salondalardı. Bugün de istediler ama ben bugün getiremedim. Fenerbahçe´nin tüm heyetinin ailelerini Sinan Erdem´e davet ediyorum. Evet çok güzel bir seri oynanıyor, belki de Türk basketbol tarihinde play-offlardaki en muhteşem serilerden biri oynanıyor. Tarihi bir seri. Sözlerimi şöyle noktalıyorum: Gerçekleri tarih yazar, tarihi de biz tüm dostlarımızla birlikte, Efes taraftarıyla birlikte, buradan çok daha güzel bir atmosfer yaratıp, ailelerimizin de olduğu yerde, biz şampiyon olacağız arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic ise seyircilerinin karşısında şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic: `Anadolu Efes bizden daha iyiydi` Tahincioğlu Basketbol Süper LigiAnadolu Efes`i aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Bizden daha iyi oynadılar. Bir sonraki maça iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sonuna kadar savaşan bir takımım var. Savaşmaya da devam edecekler” dedi. İlgili Haberi Oku