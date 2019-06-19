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Efsane isme şok ceza! 59 bin TL…
İngiltere Premier Lig

Efsane isme şok ceza! 59 bin TL…

Eski Manchester Unitedlı Paul Scholes, 140 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle 8 bin sterlin (59 bin TL) ceza aldı.

19 Haziran 2019 15:34

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Manchester United’ın eski yıldız futbolcusu Paul Scholes’a 8 bin sterlin (59 bin TL) ceza verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Scholes’un 17 Ağustos 2015’ten 12 Ocak 2019’a kadar geçen süreçte 140 futbol maçına bahis oynadığını itiraf ettiği belirtilerek, 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi. Federasyonun, oyuncuyu gelecekteki tavırlarında daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyardığı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Scholes’un bahis için toplamda 26 bin 159 sterlin (192 bin TL) yatırımının olduğu ve 5 bin 831 sterlin (37 bin TL) kar yaptığı iddia edildi.

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Futbol kariyeri boyunca sadece Manchester United forması giyen ve 2013’te emekliye ayrılan 44 yaşındaki Scholes, 11 lig, 3 İngiltere Federasyon Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Son güncelleme 15:34 | 19 Haziran 2019
bahis manchester united Paul Scholes
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