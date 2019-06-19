Çekimser kaldınız ama…

Şenol Güneş; milli takımı tarihimizde ilk defa Dünya Kupası finallerine götürdü. 2004'te Milli Takımdan “Başarısız” olduğu gerekçesiyle gönderilirken tazminat alamamıştı. Hep “Haksızlığa uğradım” dedi. Senelerce anlattı, kimselere dinletemedi.

Ersun Yanal; o dönemde FETÖ'cü futbolcularla didişti, kadro dışı bıraktı. Kovuldu, tukaka yapıldı ve tazminat alamadı.

Guus Hiddink; 1992 sonrası altın çağını yaşayan Milli Takım'da en başarısız A Milli Takım Teknik Direktörü olarak tarihe geçti, 8 milyon Euro'yu cebine koyduk ve gönderdik.

Abdullah Avcı; takım içinde gruplaşmalara karşı duramadı, yıldız oyuncular başını yedi. Kovuldu, sözleşmesinde tazminat maddesi bile yoktu.

Mircea Lucescu görevde kaldığı 4 aylık sürede başarılı olamadı. 840 bin Euro tazminat ödeyerek gönderdik.

Fatih Terim; 3 kez göreve geldi. 21 yaş altı Milli Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda kazandığı şampiyonluk ile yola çıktı, tarihte ilk kez Avrupa şampiyonasına katılma hakkı, EURO 2008 finalleri ile kariyerini taçlandırdı. Son ayrılışa neden olan kavga ve aldığı tazminat gündemden hiç düşmedi.

Yabancı teknik direktörlere son kuruşuna kadar ödediğimiz tazminatları kendi değerlerimize vermek istemiyoruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Başkanı ve teknik direktörünü hedef alan sözleri epeyce gündem oluşturdu. Ancak Sayın Koç'un haklı olduğu yerler vardı.

Asıl sorumlu Demirören

Dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ‘şüyuu vukuundan beter' olay sonrası istifa etmeyi göze alan Terim ile görüşerek, “Beraber geldik, beraber gideriz hocam” demesi, ilerleyen günlerde de gelen bir emir üzerine haklı fesih yolunu denemesi tamamen TFF'nin güdümündedir. Buna bir de yönetimin yanlış fesih bildiriminde bulunması adeta tuzu biberi oldu. Burada asıl hedef görev zararına neden olan Demirören ve yönetimidir. İşte Sayın Koç'un ‘Terim'e ödenen para bizim paramız' demesinin arkasında da bu vardır. Kimse araştırmıyor ama TFF Genel Kurulu'nda, Demirören yönetiminin ibra oylamasında Fenerbahçe delegasyonu, ne lehte ne de aleyhte el kaldırmadı. Yaşananlar adeta fırtına öncesi sessizlik gibi…

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