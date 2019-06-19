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Çaykur Rizespor’da transfer!
Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor’da transfer!

Çaykur Rizespor geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk ile prensipte 2 yıllık anlaşmaya vardı.

19 Haziran 2019 18:19

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk ile 2 yıllık prensipte anlaştı. Kulüp Sportif Direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moroziuk’un geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev’den kiralık olarak takıma katıldığını hatırlattı.

Bal, Moroziuk’un bonservisi konusunda kulübü ile anlaşmaya varıldığını belirterek, “Yapılan görüşmelerde kendisi ile her konuda anlaştık. Tatilin ardından Türkiye’ye gelecek ve bir olumsuzluk yaşanmazsa sağlık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme yenileyeceğiz.” diye konuştu.

Bal, Moroziuk’un geçen sezon ikinci yarıda takıma önemli katkı yaptığını vurgulayarak, deneyimli ve takımı tanıyan bir isimle yola devam edecekleri için mutlu olduklarını kaydetti. 19 Haziran 2019 Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Vedat Muric için bize ciddi bir teklifle gelen yok Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Kendisi konuşulan bir isim ama Vedat için bize ciddi bir teklifle gelen yok. Transfer dönemi yeni açıldı belki bundan sonra ciddi bir teklifle gelirler mi bilmiyorum. dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:19 | 19 Haziran 2019
Çaykur Rizespor Mykola Morozyuk Yılmaz Bal
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