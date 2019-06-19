Beşiktaş transfer haberleri: Başkan transferi açıkladı! Son dakika Beşiktaş transferleri…

Transfer sezonunun açılmasıyla birçok isim takımların gündemine giriyor. Beşiktaş yeni sezon için hangi isimlerle görüşüyor? İşte Beşiktaş’ın yeni sezon için gündeminde yer alan isimler ve iddialar…

BOLUSPOR BAŞKANI AÇIKLADI: UMUT MERAŞ BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bursaspor forması giyen ve transferin gözdesi haline gelen Umut Meraş konusunda flaş bir açıklama geldi. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Necip Çarıkçı, “Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Ben başarılı olacağından eminim. Bizde çok başarılı oldu. Geçen yaz Bursaspor'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip; ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İLE ANILAN ROBBEN’DE GELİŞME VAR

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Arjen Robben hakkında PSV Eindhoven Teknik Direktörü Mark van Bommel'den açıklamalar geldi.

Robben'in eski takım arkadaşı da olan Van Bommel, Hollanda basınına verdiği röportajda “Kararı verecek kişi Robben. Buraya gelmesini istediğimizi çok iyi biliyor. Ancak ona yeterli zamanı vermeliyiz. Emekli de olabilir, kariyerine de devam edebilir. Bize de gelebilir, başka takıma da transfer olabilir. Kararına saygı duyacağız” şeklinde konuştu.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda takımı Groningen'in altyapısında yetiştikten sonra 2004'te PSV Eindhoven'a transfer oldu ve 2007'de 35 milyon Euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu.

Madrid macerası sakatlıklar nedeniyle verimsiz ve kısa süren Robben, 2009'da 25 milyon Euro'ya transfer olduğu Bayern Münih'te yeniden doğdu.

Münih'te geçirdiği 10 yılda 8 lig, 5 Almanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 5 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ’A OLUMSUZ YANIT GELDİ

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig'de Burnley forması giyen savunma oyuncusu Ben Gibson için kiralama teklifinde bulundu.

Eski Middlesbrough kaptanı olan 26 yaşındaki stoper, geçen sezon yaşadığı iki fıtık problemi nedeniyle Burnley'in hocası Sean Dyche tarafından değerlendirilemedi.

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Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istediği İngiliz futbolcuyu bırakmak istemeyen Burnley bu teklifi reddetti.

Geçen sezon başında yaşadığı fıtık sorunu nedeniyle ligin başında oynayamayan Gibson, daha sonra kadroya girmeyi başaramazken 2018-19 sezonunda sadece 1 maçta forma giydi ve o karşılaşmada gol attı.

Middlesbrough formasıyla yaklaşık 200 maça çıkan Gibson 14 milyon Pound bedelle transfer edilmişti.