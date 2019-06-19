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Belhanda Suudi Arabistan’ı reddetti!
Transfer Haberleri

Belhanda Suudi Arabistan’ı reddetti!

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'dan gelen teklifi kabul etmedi.

19 Haziran 2019 07:28

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, kendisiyle uzun süredir ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’dan aldığı teklifi kabul etmedi.

TRT Spor’un haberine göre Belhanda, Al Ittihad kulübünden gelen teklifi kabul etmedi ve Galatasaray’da kalmak istediğini belirtti.

GALATASARAY’DA KALIYOR

Galatasaray ile son 2 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde de Galatasaray’da mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmak istemediğini açıklamıştı.

Sarı kırmızılı takım ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 35 maça çıkarken 4 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.

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Son güncelleme 07:28 | 19 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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