SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP'den İmamoğlu'na bir iftira daha!
Belçika: 0 – Brezilya: 3 | 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi
Diğer Sporlar

Belçika: 0 – Brezilya: 3 | 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 5. haftanın 2. gün mücadelesinde Brezilya rakibi Belçika’yı 3-0 yendi.

19 Haziran 2019 18:18

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonunda ki mücadelede rakibi Belçika'ya 23-25, 15-25, 18-25'lik setlerle üstünlük sağlayan Brezilya maçı 3-0 kazandı.

Brezilya bu sonuçla Milletler Ligi'nin ilk sırasına yükseldi.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Mohammad Shahmiri, Patricia Rolf

Belçika: Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens, Van De Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)

Brezilya: Carneiro, Braga Guimares, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa, Nobre Cardoso, Ratzke, Lemes, Francisco, Geraldo, Araujo, Henrique (L), (Araujo)

Setler: 23-25, 15-25, 18-25

Süre: 1 saat 26 dakika (29,29,28)

18 Haziran 2019 Türkiye: 1 - Belçika: 3 | 2019 FIVB Uluslar Ligi 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Kadın Milli Takımımız, Ankara etabının açılış maçında bugün (18 Haziran 2019, Salı), Belçika'yı konuk etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Millilerimiz, rakibine 27-25, 24-26, 21-25 ve 23-25‘lük setlerle 3-1 mağlup oldu ve Milletler Ligi'ndeki 3. mağlubiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:18 | 19 Haziran 2019
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi belçika brezilya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR