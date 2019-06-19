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Fenerbahçe

Alex, Fenerbahçe’deki efsane 11’ini açıkladı! Şenol Güneş yorumuna olay yanıt

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, FB TV'de katıldığı programda birlikte oynadığı oyunculardan kurulu efsane 11'ini açıklarken Twitter'da bir taraftarın yaptığı Şenol Güneş yorumuna verdiği yanıtla gündem yarattı.

19 Haziran 2019 19:19

Fenerbahçe’nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza, FB TV’ye röportaj verirken sarı lacivertli takımda birlikte forma giydiği oyunculardan kurulu en iyi 11’ini açıkladı.

Kaleye Volkan Demirel’i geçiren Alex, savunmada Andre Santos, Diego Lugano, Fabio Luciano ve Gökhan Gönül’e yer verdi.

Orta sahada Emre Belözoğlu ve Stephen Appiah’ı seçen Alex de Souza, hücum hattını ise Tuncay Şanlı, Deivid de Souza, Semih Şentürk ve Pierre van Hooijdonk’tan oluşturdu.

Öte yandan FB TV’nin Twitter’da yaptığı paylaşıma yanıt veren Alex de Souza, “İnanılmaz çok kötü benim Türkçem” yazarken bir taraftarın “Olur mu kaptan, Şenol Güneş’ten daha iyi Türkçe konuşuyorsun” yorumuna ise gülen surat koyması gündem yarattı.

19 Haziran 2019 Fenerbahçe`de kombine fiyatlarına isyan! Ali Koç ve yönetime tepki... Spor Toto Süper Lig 2019-20 sezonu öncesinde Fenerbahçe kombine fiyatlarını açıklarken sarı lacivertli taraftarlar yapılan zamlara tepki gösterdi. Bazı tribünlerde yüzde 20`yi aşan zamlar sonrasında tribün grupları da açıklama yaparak yönetime göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:19 | 19 Haziran 2019
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