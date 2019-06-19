Alex, Fenerbahçe’deki efsane 11’ini açıkladı! Şenol Güneş yorumuna olay yanıt

Fenerbahçe’nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza, FB TV’ye röportaj verirken sarı lacivertli takımda birlikte forma giydiği oyunculardan kurulu en iyi 11’ini açıkladı.
Kaleye Volkan Demirel’i geçiren Alex, savunmada Andre Santos, Diego Lugano, Fabio Luciano ve Gökhan Gönül’e yer verdi.
Orta sahada Emre Belözoğlu ve Stephen Appiah’ı seçen Alex de Souza, hücum hattını ise Tuncay Şanlı, Deivid de Souza, Semih Şentürk ve Pierre van Hooijdonk’tan oluşturdu.
Öte yandan FB TV’nin Twitter’da yaptığı paylaşıma yanıt veren Alex de Souza, “İnanılmaz çok kötü benim Türkçem” yazarken bir taraftarın “Olur mu kaptan, Şenol Güneş’ten daha iyi Türkçe konuşuyorsun” yorumuna ise gülen surat koyması gündem yarattı.
— alex (@Alex10) 19 Haziran 2019