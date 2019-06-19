19 Haziran son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kjaer Fenerbahçe yolunda!

Simon Kjaer İstanbul’a gelmesi ile birlikte Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız futbolcununu Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali yüksek duruyor.

KJAER FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

2015-17 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu 12,5 milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer olmuştu.

İki sezondur İspanya’da forma giyen tecrübeli oyuncunun adı yeniden Fenerbahçe ile anılırken eşini eşinin yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularının artmasına neden oldu.

Yıldız futbolcunun eşi Elina Gollert Kjaer’in yaptığı paylaşımlarda tatil için İstanbul’a geldiklerini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

İSPANYOLLAR YAZMIŞTI

Marca gazetesi Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki eski futbolcusu Simon Kjaer'i yeniden kadrosuna katma ihtimalinin güçlü olduğunu yazdı.

Haberde Sarı Kanarya'nın 2017 yazında 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Danimarkalı savunmacının artık takımda düşünülmediği ifade edilirken sportif direktör Monchi'nin Diego Carlos'u transfer etmesi de Kjaer'in gözden düştüğü şeklinde yorumlandı. Geride kalan sezonda Endülüs ekibinde 37 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.