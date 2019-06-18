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Transfer Haberleri

Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes’i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Haziran 2019 15:38

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Kayserispor’da forma giyen savunma oyuncusu Lopes ile 2 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Atilla, “Transfer çalışmalarını başkanımızın hedefleri doğrultusunda yapıyoruz. Topbaşı yapıncaya kadar transferlerimiz sürecek. Yeni transferlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Lopes ise Denizlispor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Süper Lig’de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Son güncelleme 15:49 | 18 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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