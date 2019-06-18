Umut Bozok transferini video ile duyurdular

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok’u kadrosuna kattı. Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut’un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient, milli futbolcu Umut Bozok’u transfer ettiğini açıkladı.
Geçen sezon Ligue 1’de Nimes formasıyla 25 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan santrafor Bozok için çekilen videoda başarılı futbolcu piyano çalıyor.pic.twitter.com/z4uuqf69sS
— SKOR (@SozcuSkor) 18 Haziran 2019
Nimes’in Ligue 1’e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2’nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.