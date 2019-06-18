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Umut Bozok transferini video ile duyurdular
Transfer Haberleri

Umut Bozok transferini video ile duyurdular

Ümit milli futbolcu Umut Bozok, Fransız kulübü Lorient ile 3 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lorient, Umut Bozok'un transferini çektiği bir video ile duyurdu.

18 Haziran 2019 19:57

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok’u kadrosuna kattı. Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut’un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Nimes’in Ligue 1’e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2’nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.

18 Haziran 2019 Burnley`den Beşiktaş`a Ben Gibson yanıtı İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley, savunma oyuncusu Ben Gibson`ı transfer etmek isteyen Beşiktaş`a olumsuz yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:57 | 18 Haziran 2019
umut bozok
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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