Türkiye Andorra maçı ne zaman? A Milli Takım maç tarihi…

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 4 maça çıkan Türkiye 3 galibiyet 1 yenilgi ile başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Liderlik mücadelesi veren Türkiye’nin kaderini gelecek maçlar belirleyecek. A Milli Takımımız bir sonraki maçını Andorra ile oynayacak. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman?
TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?
Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye A Milli Takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.
TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI
10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye