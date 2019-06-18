Türkiye Andorra maçı ne zaman? A Milli Takım maç tarihi…

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 4 maça çıkan Türkiye 3 galibiyet 1 yenilgi ile başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Liderlik mücadelesi veren Türkiye’nin kaderini gelecek maçlar belirleyecek. A Milli Takımımız bir sonraki maçını Andorra ile oynayacak. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman?

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye A Milli Takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.

TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye