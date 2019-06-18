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Türkiye Andorra maçı ne zaman? A Milli Takım maç tarihi…
Milli Takımlar

Türkiye Andorra maçı ne zaman? A Milli Takım maç tarihi…

EURO 2020'ya katılma yolunda mücadele eden Türkiye başarılı sonuçların ardından son maçında 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Futbolseverler, 'Andorra Türkiye maçı ne zaman oynanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

18 Haziran 2019 13:42

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 4 maça çıkan Türkiye 3 galibiyet 1 yenilgi ile başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Liderlik mücadelesi veren Türkiye’nin kaderini gelecek maçlar belirleyecek. A Milli Takımımız bir sonraki maçını Andorra ile oynayacak. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman?

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye A Milli Takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.

TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye

Son güncelleme 13:42 | 18 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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