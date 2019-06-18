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Türkiye: 1 – Belçika: 3 | 2019 FIVB Uluslar Ligi
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Türkiye: 1 – Belçika: 3 | 2019 FIVB Uluslar Ligi

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Kadın Milli Takımımız, Ankara etabının açılış maçında bugün (18 Haziran 2019, Salı), Belçika’yı konuk etti. TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Millilerimiz, rakibine 27-25, 24-26, 21-25 ve 23-25‘lük setlerle 3-1 mağlup oldu ve Milletler Ligi’ndeki 3. mağlubiyetini aldı.

18 Haziran 2019 22:29

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci hafta ilk maçında Belçika’ya 3-1 yenildi.

Türkiye, beşinci haftadaki ikinci maçını yarın saat 19.00’da İtalya ile oynayacak.

Uluslar Ligi’nde şu ana kadar oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekibin 29 puanı bulunuyor.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Meryem Boz, Aslı Kalaç)

Belçika: Herbots, Van Gestel, Grobelna, Sobolska, Van De Vyver, Janssens (Guilliams, Valkenborg, Stragier, Karolina)

Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25

Süre: 119 dakika (31, 33, 27, 28)

Son güncelleme 22:29 | 18 Haziran 2019
A Milli Kadın Voleybol Takımı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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