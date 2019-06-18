Toronto Raptors’ın şampiyonluk kutlamalarında silah sesi panik yarattı!

NBA Final Serisi’nde Golden State Warriors’ı 4-2 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Toronto Raptors’ın Nathan Phillip Meydanı'nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü. Kutlamalar esnasında duyulan bir silah sesi, kalabalığın büyük bir panik yaşamasına neden oldu.

Toronto Raptors’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında duyulan bir silah sesi sonrasında panik yaşandı.pic.twitter.com/lD1HVEr7Z5 — SKOR (@SozcuSkor) 17 Haziran 2019

Sosyal medyada gündeme oturan anlarda kutlamalar için toplanan kalabalığın korkuyla kaçıştığı görülüyor. Toronto Polisi’nin olayla ilgili açıklamasında iki kişinin “ciddi bir şekilde” yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı da belirtildi. Polis olayla ilgilenirken geçit törenine ve kutlamalara bir süre ara verildi.

Toronto Polisi, olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına alırken iki de silah ele geçirdi. Kutlamalar verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

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