TFF ve Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş ‘döviz’ açıklaması!

Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, Spor Toto Süper Lig’de yer alan takımların temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Sarı-kırmızılı ekip adına Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman’ın hazır bulunduğu toplantıda, kulüp temsilcilerinin yeni federasyon yönetimiyle tanışacağı, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşülüp, sezon değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu. İşte toplantının ardından yapılan değerlendirmeler…

NİHAT ÖZDEMİR: KOMİSYOLAR KURACAĞIZ

Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir diyen Nihat Özdemir, ‘sorunları aramızda tartıştık ve Türk futbolunun marka değerini arttırmak üzere adımlar atmaya karar verdik’ ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir: ”Gereken açıklama yapılacağı zaman anlaşmanın şartlarını da bildiririz. Aldığımız her kararın paylaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ana hedef marka değerini artırıp tribünlere daha fazla insan çekmek. Bunlar olduğu zaman her şey daha kolay sürdürülür. Bunlarla ilgili komisyonlar kuracağız. Her toplantıdan sonra ne gibi kararlar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

FİKRET ORMAN: ANLAŞMANIN TAAHHÜTLERİ VAR BEIN SPORTS’LA GÖRÜŞECEĞİZ

Toplantının ardından konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise: ”Türk futbolunda yapılması gereken çok işler var. Bir toplantıyla dile getirilecek şeyler değil. Sadece başlangıcını yaptık. TFF ile Kulüpler Birliği’nin oluşturacağı komisyonlarla birçok konuya el atmamız gerektiğine mutabık kaldık. Dile getirmek çok kolay ama mesele bunları çözmek. Çözümle alakalı fikirler koymak da kolay ama işimiz çözmek. Tüm futbol adamları, kulüp başkanları olarak kulüpleri yönetmek kadar Türk futbolunu güzelleştirmek de işimizin bir parçası.

Arada yapılmış bir anlaşmamız var, sözlü bir ifade veya temenni değil. Anlaşmanın taahhütleri var, kulüpler buna göre sözleşme yapıyorlar. Aynı denizdeyiz. beIN Sports’la da görüşeceğiz, hem bizim hem beIN’in hem Türk futbolunun menfaatlerine göre anlaşılacak.

Dövizdeki yükselişler, sponsorluk gelirlerinin TL olması ve oyuncu sözleşmelerinin dövizle olması zorlaştırıyor işimizi. Elimizden geleni yapacağız. Şu an bir çalışma olmadı” ifadelerini kullandı.

‘BEİNSPORTS ÇIKMAK İSTİYOR’

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı konuşmada, “Kulüpler Birliği'nden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş BeinSports çıkmak istiyor. TFF'ye diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlar da çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp içinde geçerli” ifadelerini kullanmıştı. DİGİTURK’TEN YALANLAMA

Digiturk yaptığı açıklamada, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisi olduğunu ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kaldığını, bağlı kalmaya da devam ettiğini belirtti.

Digiturk'un açıklamasında şöyle denildi:

“Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.”