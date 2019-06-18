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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Kjaer’e yakın markaj! (18 Haziran)
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Kjaer’e yakın markaj! (18 Haziran)

İspanya La Liga takımlarından Sevilla’nın savunma oyuncusu Simon Kjaer’in eşi ve çocuklarıyla İstanbul’a gelmesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Savunmada geçtiğimiz sezon sorunlar yaşayan ve gelecek sezon için defansa takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Kjaer için nabız yokluyor. İşte 18 Haziran Fenerbahçe transfer haberleri...

18 Haziran 2019 09:49

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer, eşi ve çocuklarıyla İstanbul’a geldi. Tatil amacıyla Türkiye’ye geldiğini belirten yıldız futbolcu için son dönemde Fenerbahçe’ye dönme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia ediliyordu.

KJAER FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

2015-17 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu 12,5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştu.

İki sezondur İspanya'da forma giyen tecrübeli oyuncunun adı yeniden Fenerbahçe ile anılırken eşini eşinin yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularının artmasına neden oldu.

Yıldız futbolcunun eşi Elina Gollert Kjaer'in yaptığı paylaşımlarda tatil için İstanbul'a geldiklerini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

İSPANYOLLAR YAZMIŞTI

Marca gazetesi Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki eski futbolcusu Simon Kjaer’i yeniden kadrosuna katma ihtimalinin güçlü olduğunu yazdı.

Haberde Sarı Kanarya’nın 2017 yazında 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sevilla’ya gönderdiği Danimarkalı savunmacının artık takımda düşünülmediği ifade edilirken sportif direktör Monchi’nin Diego Carlos’u transfer etmesi de Kjaer’in gözden düştüğü şeklinde yorumlandı. Geride kalan sezonda Endülüs ekibinde 37 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son güncelleme 10:37 | 18 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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