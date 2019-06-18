SON DAKİKA | Trabzonspor’dan KAP’a Yusuf Sarı açıklaması

Süper Lig devi Trabzonspor, Fransa’nın Marsilya takımında forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Bordo mavili ekipten KAP’a yapılan duyuruda “Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000.-TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan genç oyuncuya gelecek sezon için 1.300.000.-TL, 2020-21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL ve 2021- 22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecek.

Sağ kanatta görev alan 20 yaşındaki Sari, geçen sezon Clermont Foot’ta kiralık olarak forma giydi ve Ligue 2’de sadece 9 maçta şans bulabildi.

Marsilya altyapısında yetişen Sari, Türkiye U21 Milli Takımı ile de 8 maça çıktı.

“TRABZONSPOR’U TERCİH ETME SEBEBİM…”

Bordo mavili ekiple ile üç yıllık sözleşme imzalayan Yusuf Sarı ise şunları söyledi:

“Öncelikle başkanımıza bu güzel düşünceleri için çok teşekkür ediyorum. Umutlarını boşa çıkarmayacağıma dair söz veriyorum. Trabzonspor'u tercih etmemin birinci sebebi büyük bir camia ve köklü bir kulüp olmasıdır. İkinci nedeni de genç futbolculara değer vermesi, onlara güvenmesi ve bu düşüncelerinde ısrar etmesidir. Trabzonspor'da forma giyecek olmam çok heyecan verici. Böyle büyük bir camiada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza ve Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum.”

Öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf için Trabzonspor’un İstanbul'da bulunan ofisinde düzenlenen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bugün ikinci transferimiz Yusuf Sarı'yla sözleşme imzaladık. Kendisi uzun süredir izleme komitemiz tarafından takip edilen, bizim de çok yakından gözlemlediğimiz genç yetenekler arasındaydı. Hem bizim hem Yusuf'un hem de Marsilya Kulübü'nün olumlu yaklaşımı neticesinde transferi sonuçlandırdık. Yusuf Sarı'ya Bordo Mavi formamız çok yakıştı. İnşallah bu forma altında başarılı olacaktır. Kendisine güveniyor ve yeteneğini en iyi şekilde sahaya yansıtacağına inanıyorum. Camiamıza hayırlısı olsun” dedi.

Başkan Ağaoğlu, “Bizler hem kendi altyapımızdan hem Türkiye'den hem de yurt dışından yetenekli, karakterli ve gelecek vaat eden gençlerimizi kadromuza katarak kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine oturtacağız” diye konuştu.

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