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SON DAKİKA | Ricardo Quaresma’dan flaş paylaşım! ‘Benimle mutlu değillerse…’
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Ricardo Quaresma’dan flaş paylaşım! ‘Benimle mutlu değillerse…’

Son dakika... Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'dan son dakika açıklaması geldi. Portekizli yıldız, sosyal medyadan "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir" paylaşımını yaptı.

18 Haziran 2019 13:18

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

“İstanbul’a gelince açıklayacağım”

Portekizli yıldız sosyal medyadan “Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul’a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür” şeklinde paylaşımda bulundu.

Bu şok çıkış, Portekizli oyuncunun, gemileri yaktığı şeklinde yorumlandı…

Son güncelleme 16:29 | 18 Haziran 2019
açıklama beşiktaş Ricardo Quaresma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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