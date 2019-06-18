SON DAKİKA | Ricardo Quaresma’dan flaş paylaşım! ‘Benimle mutlu değillerse…’

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

“İstanbul’a gelince açıklayacağım”

Portekizli yıldız sosyal medyadan “Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul’a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür” şeklinde paylaşımda bulundu.

Bu şok çıkış, Portekizli oyuncunun, gemileri yaktığı şeklinde yorumlandı…