SON DAKİKA | Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile anlaştı!

Süper Lig’e bu sene yükselen Gençlerbirliği, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan’ı getirdi.

Geçen sezon Ankaragücü’nü çalıştıran 51 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İşte Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklama;

“Yönetim Kurulumuz adına Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mustafa Kaplan ile bir yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde imza töreni düzenlenecek. Kaplan ve ekibine “hoş geldin” diyor; anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Yeni teknik direktörümüz Mustafa Kaplanhttps://t.co/BhohRtOfdq pic.twitter.com/HH9XFEbrA8 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 18 Haziran 2019

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