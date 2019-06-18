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SON DAKİKA | Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile anlaştı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile anlaştı!

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Başkent ekibinden açıklama geldi.

18 Haziran 2019 19:15

Süper Lig’e bu sene yükselen Gençlerbirliği, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan’ı getirdi.

Geçen sezon Ankaragücü’nü çalıştıran 51 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İşte Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklama;

“Yönetim Kurulumuz adına Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mustafa Kaplan ile bir yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde imza töreni düzenlenecek. Kaplan ve ekibine “hoş geldin” diyor; anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

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Son güncelleme 19:51 | 18 Haziran 2019
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