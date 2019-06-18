Son dakika Galatasaray transfer haberleri: GS, Banega transferini kampa yetiştirmek istiyor

Gelecek sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray yeni transferlerin de kampa yetişmesini istiyor. Fatih Terim'in 1 numaralı isteği olduğu iddia edilen Banega için görüşmeleri sürdüren yönetim, kulübüyle ve kendisiyle anlaşılması durumunda öncelik arjantinli oyuncuya verilecek.

BANEGA İLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Badou Ndiaye’yi tekrar kiralamayı düşünmeyen sarı kırmızılıların bu bölge için listesinde yerli ve yabancı bir çok isim bulunduğu idda edilirken Ever Banega’nın kulübüyle ve kendisiyle anlaşılması durumunda öncelik arjantinli oyuncuya verilecek.

Fatih Terim'in 1 numaralı isteği olan Banega'ya Galatasaray Yönetimi 3.2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ederken, yıldız isim de bu rakama inmiş durumda. Sevilla'yla ise 6 milyon Euro seviyelerinde bir ücrete anlaşılması bekleniyor. Terim, Fernando-Banega şeklinde oyun merkezini kurmayı düşünürken, 30 yaşındaki futbolcuyu orta sahanın kilit ismi görüyor.

Özellikle istikrarlı performansı nedeniyle Terim'in gözdesi olan Banega, geçen sene tam 51 resmi maça çıktı. 8 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray'a gelmek isteyen Gökhan Töre, kendisine gelen önerileri reddedip Sarı-Kırmızılılar'dan haber bekliyor. (Fanatik)

Galatasaray gözdesi Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçti. Yönetim, Semih Kaya'yı 1 sene daha kiralamak adına Çekya kulübüyle temasta, fakat masadaki esas isim Benjamin Tetteh… Devre arasında direkten dönen Ganalı santraforun bu kez Aslan olması için tüm kozlar oynanıyor. (Fanatik)

O Jogo gazetesinde yer alan haberde, bonservisi Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’de olan ve bu sezonu Sporting Lizbon’da kiralık geçiren Nemanja Gudelj için devrede olan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da bulunduğu belirtildi. Gudelj de en az Fejsa kadar kariyerli bir ön libero. (Fotomaç)