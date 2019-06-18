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Rusya’da kazanan Yoshihide Muroya
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Rusya’da kazanan Yoshihide Muroya

Rusya'nın Kazan kentindeki Red Bull Air Race'te, sezonun ikinci yarışını Yoshihide Muroya kazandı. Japon pilot üst üste ikinci galibiyetini alarak genel klasmandaki liderliğini korudu.

18 Haziran 2019 17:25

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te heyecan Rusya’nın Kazan kentinde devam etti. Yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen sezonun ikinci yarışında, Avusturyalı pilot Matt Hall’u 0.185 saniye farkla geçen Yoshihide Muroya üst üste ikinci galibiyetine imza attı. Japon pilot, genel klasmanda da liderliğini korumuş oldu.

Red Bull Air Race’te sezonun bitmesine sadece iki yarış kaldı. 14 Haziran’da Macaristan’daki yarışların ardından büyük heyecan 8 Eylül’de Japonya’nın Chiba kentinde son bulacak.

Sezonun son iki yarışı öncesi, genel klasmanda Yoshihide Muroya, 53 puanla ilk sırada yer alıyor. Muroya’yı 44 puanlı Martin Sonka ve 36 puanlı Matt Hall takip ediyor.

Son güncelleme 17:25 | 18 Haziran 2019
rusya Yoshihide Muroya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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