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Red Bull Reign’e Milli Takım damgası
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Red Bull Reign’e Milli Takım damgası

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon ilk eleme turnuvası İstanbul Caddebostan’da gerçekleştirildi. Beş eleme turnuvasının ilki olma özelliğine sahip meydan okumada, Avrupa Oyunları’na katılacak ‘Red-Light’ isimli 3x3 Milli Takımımız İstanbul elemelerinin şampiyonu oldu.

18 Haziran 2019 14:02

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) iş birliğinde düzenlenen TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon başladı.

Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 5 elemesinden ilki olan İstanbul etabı, Caddebostan’da 28 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. İlk eleme etabını aynı zamanda Avrupa Oyunları’na katılacak olan “Red-Light” isimli 3×3 Milli Takımı, kazandı.

Türkiye şampiyonunun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı Red Bull Reign’de ikinci eleme turu, 28-30 Haziran’da İzmir Bostanlı’da yapılacak. Organizasyonun diğer etapları ise Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’nda düzenlenecek.

Şampiyon olan takım, Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek ve diğer ülke kazananları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

İlk etabın kazananı “Red Light” takımının sporcusu Anıl Uğur, 3×3 basketbolun hızla geliştiğini belirterek, “Son 3-4 yılda hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da milli takım turnuvasıydı. TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:02 | 18 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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