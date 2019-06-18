Red Bull Reign’e Milli Takım damgası

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) iş birliğinde düzenlenen TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon başladı.

Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 5 elemesinden ilki olan İstanbul etabı, Caddebostan’da 28 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. İlk eleme etabını aynı zamanda Avrupa Oyunları’na katılacak olan “Red-Light” isimli 3×3 Milli Takımı, kazandı.

Türkiye şampiyonunun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı Red Bull Reign’de ikinci eleme turu, 28-30 Haziran’da İzmir Bostanlı’da yapılacak. Organizasyonun diğer etapları ise Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’nda düzenlenecek.

Şampiyon olan takım, Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek ve diğer ülke kazananları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

İlk etabın kazananı “Red Light” takımının sporcusu Anıl Uğur, 3×3 basketbolun hızla geliştiğini belirterek, “Son 3-4 yılda hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da milli takım turnuvasıydı. TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk.” ifadelerini kullandı.