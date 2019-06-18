PSV Eindhoven’dan Arjen Robben’e açık mesaj!

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Arjen Robben hakkında PSV Eindhoven Teknik Direktörü Mark van Bommel’den açıklamalar geldi.

Robben’in eski takım arkadaşı da olan Van Bommel, Hollanda basınına verdiği röportajda “Kararı verecek kişi Robben. Buraya gelmesini istediğimizi çok iyi biliyor. Ancak ona yeterli zamanı vermeliyiz. Emekli de olabilir, kariyerine de devam edebilir. Bize de gelebilir, başka takıma da transfer olabilir. Kararına saygı duyacağız” şeklinde konuştu.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda takımı Groningen’in altyapısında yetiştikten sonra 2004’te PSV Eindhoven’a transfer oldu ve 2007’de 35 milyon Euro’ya Real Madrid’in yolunu tuttu.

Madrid macerası sakatlıklar nedeniyle verimsiz ve kısa süren Robben, 2009’da 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Bayern Münih’te yeniden doğdu.

Münih’te geçirdiği 10 yılda 8 lig, 5 Almanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 5 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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