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PSV Eindhoven’dan Arjen Robben’e açık mesaj!
Transfer Haberleri

PSV Eindhoven’dan Arjen Robben’e açık mesaj!

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Mar van Bommel, Hollandalı futbolcu Arjen Robben hakkında açıklamalarda bulundu. Bommel, "Bize gelmesini istediğimizi biliyor. Kararına saygı duyacağım" ifadelerini kullandı.

18 Haziran 2019 23:00

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Arjen Robben hakkında PSV Eindhoven Teknik Direktörü Mark van Bommel’den açıklamalar geldi.

Robben’in eski takım arkadaşı da olan Van Bommel, Hollanda basınına verdiği röportajda “Kararı verecek kişi Robben. Buraya gelmesini istediğimizi çok iyi biliyor. Ancak ona yeterli zamanı vermeliyiz. Emekli de olabilir, kariyerine de devam edebilir. Bize de gelebilir, başka takıma da transfer olabilir. Kararına saygı duyacağız” şeklinde konuştu.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda takımı Groningen’in altyapısında yetiştikten sonra 2004’te PSV Eindhoven’a transfer oldu ve 2007’de 35 milyon Euro’ya Real Madrid’in yolunu tuttu.

Madrid macerası sakatlıklar nedeniyle verimsiz ve kısa süren Robben, 2009’da 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Bayern Münih’te yeniden doğdu.

Münih’te geçirdiği 10 yılda 8 lig, 5 Almanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 5 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Son güncelleme 23:07 | 18 Haziran 2019
ARJEN ROBBEN Mark van Bommel PSV Eindhoven
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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