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Kadınlar Dünya Kupası A ve B Grubu’nda son 16’ya kalanlar
Dünyadan Futbol

Kadınlar Dünya Kupası A ve B Grubu’nda son 16’ya kalanlar

A Grubu'nda Fransa, Norveç, B Grubu'nda Almanya, İspanya ve Çin son 16 turuna kaldı

18 Haziran 2019 00:25

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın 11. gününde, A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Oynanan maçların ardından A Grubu’nda 9 puanlı Fransa lider, 6 puanlı Norveç ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

B Grubu’nda ise üçte üç yapan Almanya birinci, 4 puanla İspanya ikinci sırayı alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Grupta averajla İspanya’nın arkasında yer alan Çin ise en iyi üçüncüler arasına girerek tur atladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

– A Grubu:

Nijerya-Fransa: 0-1

Güney Kore-Norveç: 1-2

– B Grubu:

Çin-İspanya: 0-0

Güney Afrika-Almanya: 0-4

Son güncelleme 00:25 | 18 Haziran 2019
Kadınlar Dünya Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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