Kadınlar Dünya Kupası A ve B Grubu’nda son 16’ya kalanlar

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.
Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın 11. gününde, A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
Oynanan maçların ardından A Grubu’nda 9 puanlı Fransa lider, 6 puanlı Norveç ikinci olarak son 16 turuna kaldı.
B Grubu’nda ise üçte üç yapan Almanya birinci, 4 puanla İspanya ikinci sırayı alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Grupta averajla İspanya’nın arkasında yer alan Çin ise en iyi üçüncüler arasına girerek tur atladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
– A Grubu:
Nijerya-Fransa: 0-1
Güney Kore-Norveç: 1-2
– B Grubu:
Çin-İspanya: 0-0
Güney Afrika-Almanya: 0-4
FIFA Kadınlar Dünya Kupası’ndan konuşan fotoğraflar… #FIFAWWC #FRA #NGA #CHN pic.twitter.com/zYlIF8ykXy
— SKOR (@SozcuSkor) 17 Haziran 2019