Jardel’den itiraf: Testlerde çıkmasın diye maç gecesi uyuşturucu kullandım

Galatasaray’ın eski oyuncusu, tek sezonda hem Türk futbolunda hem de sarı-kırmızılı taraftarların aklında attığı gollerle yer edinen Jardel, hayatında yaşadığı çöküntünün en büyük sebebi olan uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu.

Brezilya’da bir Youtube kanalında konuşan eski golcü, Porto’da tanındıktan sonra Galatasaray’a rekor ücretle transfer olmuştu. O dönem eşi olan ve 7 yıl beraberliği süren Karen Jardel’in İstanbul’da istediği hayatı yaşamaması nedeniyle Portekiz’e dönüşüyle hem psikolojik olarak hem de form olarak kötü günler geçirmişti.

Galatasaray’ın Sporting’e yolladığı Jardel, çok sevdiği Karen ile 2002’de ayrılıktan sonra adeta kara günler yaşadı! Evliliğinin bitmesinin ardından psikoloji tedavi gören Jardel, girdiği ortamlarda tanıştığı insanların kendisini kandırmasıyla uyuşturucu batağına saplandığını anlattı.

“BOŞLUKTAN DOLAYI KULLANDIM”

“Avrupa’da oynadığım dönem merak ettiğim için kullandım” diyen eski Galatasaraylı oyuncu, “Bazı insanlarla tanıştım ve bana teklif ettiler. Boşluktan dolayı kullandım” ifadeleriyle bağımlılığın başlangıcını özetliyor.

Hafta sonu oynanan maçlardaki doping testinde uyuşturucu maddeyle yakalanmamak için maçların sonunda uyuşturucu kullandığını söyleyen Jardel, sezon bittikten sonra ise tatilde düzenli olarak kullanmaya başladığını belirtiyor.

“HAYATIM ARKADAŞIM UYUŞTURUCU OLDU”

Jardel, çevresinin kendisini kötü etkilediğini söyleyerek, “Futbolcuların problemlerinden birisi. Çok paranız olduğu için etrafınızda çok kişi var. Yalancı dostluklar ve paranın cazibesiyle kötü insanların önerdiği şeyi merak edip kullanıyorsunuz” ifadelerini kullandı. İlk eşi Karen ile boşandıktan sonra “Hayat arkadaşım uyuşturucu oldu” sözüyle bile Jardel, büyük bir kariyerin nasıl Kıbrıs’tan Bulgaristan’a, Avustralya’dan Brezilya’nın alt liglerine düştüğünü özetliyordu.

Kendisini uyuşturucu maddeden tamamen arındırdığını açıklayan ve şu anki eşinin bunda büyük emeği olduğunu belirten Jardel, “Karım hep yanımda oldu ve destek verdi. En olağan ve basit davetlerde bile yanımda geldi. Çünkü bazı davetler ya da partilerde yeniden içme olasılığınız çok yüksek. Şimdi çocuklarıma iyi bir baba olmak ve bu maddeleri kullanan gençlere yardım etmek istiyorum” diye konuştu.