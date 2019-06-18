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İran’da Mustafa Denizli izdihamı
Transfer Haberleri

İran’da Mustafa Denizli izdihamı

İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Tebriz'de coşkuyla karşılandı.

18 Haziran 2019 08:58

İstanbul’dan akşam saatlerinde hareket eden Denizli’yi Tebriz Uluslararası Havalimanı’nda kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Denizli, Tebriz’e hareketinden önce İstanbul Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ortalaması 60-70 bir taraftar desteğiyle oynayan bir takıma sahibiz. Takıma çok sahip çıkan bir taraftar grubu var. Geçtiğimiz dönem birlikte çalışma teklifinde bulunmuşlardı ancak ben gidememiştim. Bu kez gidiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Denizli, Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaştığını belirtmişti.

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Son güncelleme 09:23 | 18 Haziran 2019
iran mustafa denizli Traktor sazi
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