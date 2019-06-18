İran’da Mustafa Denizli izdihamı

İstanbul’dan akşam saatlerinde hareket eden Denizli’yi Tebriz Uluslararası Havalimanı’nda kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Denizli, Tebriz’e hareketinden önce İstanbul Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ortalaması 60-70 bir taraftar desteğiyle oynayan bir takıma sahibiz. Takıma çok sahip çıkan bir taraftar grubu var. Geçtiğimiz dönem birlikte çalışma teklifinde bulunmuşlardı ancak ben gidememiştim. Bu kez gidiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Minlər Tiraxturçu Mustafa Denizli qarşılamasına gedib pic.twitter.com/Jtiye7T1FK — TRACTOR FC (@TractorOfficial) 17 Haziran 2019

Mustafa Denizli, Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaştığını belirtmişti.

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