Gigi Datome hafıza kaybı yaşadı, ambulans hastaneye götürmedi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçı sonrasında skandal bir olay yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçın üçüncü çeyreğinde başına aldığı darbe nedeniyle soyunmda odasına giden Fenerbahçeli Gigi Datome’nin yapılan kontrolleri sonrasında geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Beko’nun doktorları Datome’nin acilen hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde talimat verirken, ambulans maç sırasında yerinden ayrılamayacağı gerekçesi öne sürülerek Datome'yi hastaneye götürmedi.

Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin “Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım.” dedikleri belirtildi.

Yaşananların üzerine Fenerbahçeli yetkililerin ayarladığı bir araçla hastaneye götürülen İtalyan yıldızın tedavisi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında başına aldığı darbeyle hafıza kaybı yaşayan ve özel araçla hastaneye kaldırılan Datome’den iyi haber geldi.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen İtalyan oyuncunun birkaç saat daha müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Datome, “‘Her şey yolunda, bazı testler yapılıyor ancak her şey kontrol altında. Haydi 6. maçı kazanalım.” ifadelerini kullandı.

Hello everybody! All good, I'm taking exams but everything is under control! Let's win game 6 now!#enbuyukfener

— Gigi Datome (@GigiDatome) 17 Haziran 2019