Gigi Datome hafıza kaybı yaşadı, ambulans hastaneye götürmedi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçı sonrasında skandal bir olay yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçın üçüncü çeyreğinde başına aldığı darbe nedeniyle soyunmda odasına giden Fenerbahçeli Gigi Datome’nin yapılan kontrolleri sonrasında geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Beko’nun doktorları Datome’nin acilen hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde talimat verirken, ambulans maç sırasında yerinden ayrılamayacağı gerekçesi öne sürülerek Datome'yi hastaneye götürmedi.

Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin “Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım.” dedikleri belirtildi.

Yaşananların üzerine Fenerbahçeli yetkililerin ayarladığı bir araçla hastaneye götürülen İtalyan yıldızın tedavisi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında başına aldığı darbeyle hafıza kaybı yaşayan ve özel araçla hastaneye kaldırılan Datome’den iyi haber geldi.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen İtalyan oyuncunun birkaç saat daha müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Datome, “‘Her şey yolunda, bazı testler yapılıyor ancak her şey kontrol altında. Haydi 6. maçı kazanalım.” ifadelerini kullandı.

Hello everybody! All good, I'm taking exams but everything is under control! Let's win game 6 now!#enbuyukfener — Gigi Datome (@GigiDatome) 17 Haziran 2019

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi heyecanı devam etti. Anadolu Efes özellikle ikinci yarıda oyuna hakim oldu ve parkeden konuğu Fenerbahçe Beko karşısında 86-76 galip geldi. Anadolu Efes, 7 maçlık seride durumu 3-2`ye getirdi. İlgili Haberi Oku

Anadolu Efes'ten Datome açıklaması!

Anadolu Efes Kulübünce, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome'nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin, “Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome'nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kalmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, konu ile ilgili medya kuruluşlarınca yapılan haberler ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Müsabakada yaşadığı sağlık probleminin ardından Fenerbahçe Beko ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda görevli sağlık ekiplerinin İtalyan basketbolcu Datome'ye hemen müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, “Fenerbahçe Beko sağlık ekibi tarafından salonda görevli sağlık ekiplerine ambulans için başvurulmuş, sağlık ekipleri tarafından Fenerbahçe Beko heyetine durumun aciliyeti sorulmuştur. Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden oyuncunun durumunun acil olmadığı ve Luigi Datome'nin kendileri tarafından hastaneye götürüleceği bilgisi alındıktan sonra görevli ambulans, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kalmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, görevli ambulansın acil durumlar dışında salondan ayrılamayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Fenerbahçe Beko sağlık heyetinden alınan geri bildirim doğrultusunda gerçekleştirilen işlem de bu şekilde olmuştur. Ayrıca olay anında kulüp yetkililerimize ve kulüp sağlık heyetimize, Fenerbahçe Beko kulüp yetkilileri veya sağlık heyeti tarafından acil ambulans talebi yönünde bir başvuru olmamıştır. Kulübümüz için oyuncu sağlığı, tüm sonuç ve başarılardan öndedir. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağız. Hangi takımdan olursa olsun sporcu sağlığının, kulübümüz için her şeyden önce geldiğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.”

Lacivert-beyazlı kulüp, ayrıca Luigi Datome'nin en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Maçta kafasına aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşayan Datome'nin sarı-lacivertli sağlık heyeti tarafından derhal hastaneye götürülmek istendiği ancak salondaki ambulans görevlilerinin “Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım.” dedikleri belirtilmişti.