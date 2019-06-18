Farkındalık Festivali Abant’ta

Dünya Değişim Akademisi düzenlenen Uluslararası Farkındalık Festivali, 13-14 Temmuz’da Bolu, Abant'ta gerçekleşecek. Abant gölü kıyısında gerçekleştirilecek Uluslararası Farkındalık Festivali’nde 9 ayrı farkındalık çalışması yapılacak.

İki gün sürecek etkinliğin teması “Değişim Kapısından Geç” olacak.

Devasa çam ormanları ve cennet Abant gölü manzarasında yapılacak festivalin programında 4 özel enerji merkezi çalışması var. Ayrıca festivalde öfke, korku, stres ve depresyondan özgürleşme konulu pratik değişim programları yer alacak.

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları:

– Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları

– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!

– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi

– Eğlence dolu dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide bilgelik akışı içinde tüm sorulara cevaplar var! Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitap..

Program detayı:

13 Temmuz Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

13:45 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

14 Temmuz Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi