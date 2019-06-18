Farkındalık Festivali Abant’ta

Dünya Değişim Akademisi düzenlenen Uluslararası Farkındalık Festivali, 13-14 Temmuz’da Bolu, Abant'ta gerçekleşecek. Abant gölü kıyısında gerçekleştirilecek Uluslararası Farkındalık Festivali’nde 9 ayrı farkındalık çalışması yapılacak.
İki gün sürecek etkinliğin teması “Değişim Kapısından Geç” olacak.
Devasa çam ormanları ve cennet Abant gölü manzarasında yapılacak festivalin programında 4 özel enerji merkezi çalışması var. Ayrıca festivalde öfke, korku, stres ve depresyondan özgürleşme konulu pratik değişim programları yer alacak.
FESTİVALDE NELER VAR?
Enerji Merkezi Çalışmaları:
– Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!
Değişim Programları
– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!
– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!
– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!
– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!
İnteraktif Söyleşi
– Eğlence dolu dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide bilgelik akışı içinde tüm sorulara cevaplar var! Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitap..
Program detayı:
13 Temmuz Cumartesi
11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi
12:30 Kahvaltı
13:45 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri
14:30 Korkuyu Aşma Sanatı
15:30 Stres Yönetimi
17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi
18:45 Akşam Yemeği
19:45 Dans Gösterileri
20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
14 Temmuz Pazar
08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi
09:30 Kahvaltı
12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi