Eski UEFA Başkanı Michel Platini kimdir? Platini gözaltına alındı!

Efsane futbolculuğunun yanı sıra yaptığı UEFA başkanlığı ile de adından söz ettiren Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sürecinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. Aynı zamanda eski efsanevi Fransız futbolcu olan Platini'nin gözaltına alınması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

PLATİNİ KİMDİR?

Michel Platini, 21 Haziran 1955’de doğdu. Platini, Fransız teknik direktör ve orta saha oyuncusuydu, ayrıca UEFA’nın eski başkanıdır.

Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Platini, Avrupa’da yılın futbolcusu ödülünü art arda 3 kez kazanan ilk futbolcudur. IFFHS tarafından 20’nci yüzyılın en iyi 7’nci futbolcusu seçildi. Platini 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanan Fransa Millî Futbol Takımı ile turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmiş ve gol kralı olmuştu. 1978, 1982 ve 1986 Dünya Kupaları’na katıldı, ve ikisinde yarı finale ulaştı. Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez ve Jean Tigana Fransızlar tarafından “carré magique” (büyülü kare) olarak gösterilmekteydi.

Temmuz 2006’da UEFA Başkanlığına aday olacağını açıklayan Michel Platini, 26 Ocak 2007’de yapılan oylamada Lennart Johansson’un 23 oyuna karşılık 27 oy alarak başkan seçilmiştir.8 Ekim 2015’te FIFA Etik kurulu, naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak ve UEFA Başkanı Michel Platini’ye usülsüz ödeme yapmakla itham edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter’le birlikte Michel Platini’nin de görevini 90 günlüğüne askıya almıştır. Kendisine verilen cezadan dolayı önce FIFA Temyiz Kurulu’na sonra da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a giden Michel Platini beklediği kararı alamayınca UEFA Başkanlığı’ndan istifa etti.

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini’ye 8 yıl futboldan men cezası verdi.FIFA Etik Komitesi, dünya futbolunu sarsan FIFA ve UEFA’daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, 20’ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini’ye 8’er yıl futboldan men cezası verdi.Bu kararın ardından Michel Platini FIFA Temyiz Kurulu’na gitti. Temyiz Kurulu’nun cezayı 6 yıla düşürmesinin ardından Platini, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’ne gitti. CAS ise Platini’nin cezasını 6 yıldan 4 yıla düşürdü.Bu ceza ile Michel Platini, futboldan 4 yıl süreyle men edildi.

Kulüp Takımlarında

* 1978 Fransa Kupası (AS Nancy-Lorraine) * 1981 Fransa Ligi Şampiyonluğu (AS Saint-Etienne) * 1981 Fransa Kupa Finalisti (AS Saint-Etienne) * 1982 Fransa Kupa Finalisti (AS Saint-Etienne * 1983 İtalya Kupası Şampiyonluğu Juventus * 1983 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2.liği Juventus * 1983 Serie A gol krallığı (16 gol) * 1983 Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü * 1984 Serie A Şampiyonluğu Juventus * 1984 UEFA Kupa Galipleri Kupası Şampiyonluğu Juventus * 1984 Avrupa Süper Kupası Şampiyonluğu Juventus * 1984 Serie A gol krallığı (20 gol) * 1984 Avrupa’da yılın futbolcusu ödülü * 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Şampiyonluğu Juventus * 1985 Kıtalarası Kupa Juventus * 1985 Serie A gol krallığı (18 gol) * 1985 Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü * 1986 Serie A Şampiyonluğu Juventus

Millî Takımda

* 1982 Dünya Kupası: 4. * 1984 Avrupa Şampiyonası: Şampiyonluk * 1985 Konfederasyonlar Kupası: Şampiyonluk * 1986 Dünya Kupası: 3.